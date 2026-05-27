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In Waves

AJ Dungo

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En amont de la sortie du film d'animation, redécouvrez ce chef d'oeuvre ! Avec beaucoup de finesse et de pudeur, AJ Dungo, immortalise les instants de grâce de sa relation avec Kristen. La légèreté et l'émotion des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie, la noblesse de la jeune femme qui se bat avec calme. Il évoque en parallèle leur passion commune pour le surf, l'océan. Et évite très justement l'écueil du pathos en intercalant dans son récit personnel, un petit précis d'histoire du surf.

Par AJ Dungo
Chez Casterman

|

Auteur

AJ Dungo

Editeur

Casterman

Genre

Divers

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In Waves

AJ Dungo

Paru le 22/05/2026

392 pages

Casterman

26,00 €

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Scannez le code barre 9782203302556
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