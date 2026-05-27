Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le secret du souffle

Hélène Cica

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle était la ronce qui faisait naître la forêt, la graine sauvage qu'il fallait semer pour que d'autres récoltent l'âme du monde. Le règne de la Dame de Sel s'étend. Cachée au milieu des résistants, Ono s'entraîne sans relâche pour trouver la force de vaincre son ennemie. Jusqu'au jour où les plantes lui révèlent qu'un danger plus grand encore est apparu. Le Souffle, l'âme du monde, s'affaiblit et seul un acte magique et puissant pourra le sauver... Le final de la trilogie envoûtante d'Hélène Cica.

Par Hélène Cica
Chez Flammarion

|

Auteur

Hélène Cica

Editeur

Flammarion

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret du souffle par Hélène Cica

Commenter ce livre

 

Le secret du souffle

Hélène Cica

Paru le 27/05/2026

400 pages

Flammarion

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080470027
9782080470027
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.