Le secret du souffle

Elle était la ronce qui faisait naître la forêt, la graine sauvage qu'il fallait semer pour que d'autres récoltent l'âme du monde. Le règne de la Dame de Sel s'étend. Cachée au milieu des résistants, Ono s'entraîne sans relâche pour trouver la force de vaincre son ennemie. Jusqu'au jour où les plantes lui révèlent qu'un danger plus grand encore est apparu. Le Souffle, l'âme du monde, s'affaiblit et seul un acte magique et puissant pourra le sauver... Le final de la trilogie envoûtante d'Hélène Cica.