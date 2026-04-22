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Juliette Tome 8

Rose-Line Brasset, Lisette Morival, Emilie Decrock

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En compagnie de sa mère journaliste, Juliette, 13 ans, voyage aussitôt qu'un congé scolaire se présente. Pour cette deuxième aventure, Juliette et sa mère s'envolent vers Barcelone pour y célébrer les fêtes de fin d'année. Si l'adolescente regrette son Noël blanc, elle se console vite quand elle rencontre le beau Manuel, qui lui fait découvrir les charmes de la ville sur son scooter ! Son séjour prend cependant une tournure angoissante lorsque des gangsters décident de mettre leur grain de sel. Heureusement, les Québécoises ont plus d'une corde à leur arc... Le sang-froid de Juliette est d'ailleurs récompensé d'une façon inoubliable, par une surprise dont elle n'aurait même pas osé rêver !

Par Rose-Line Brasset, Lisette Morival, Emilie Decrock
Chez Kennes

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Auteur

Rose-Line Brasset, Lisette Morival, Emilie Decrock

Editeur

Kennes

Genre

Divers

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Juliette Tome 8

Rose-Line Brasset, Lisette Morival, Emilie Decrock

Paru le 29/04/2026

48 pages

Kennes

12,90 €

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