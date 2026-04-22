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Les aventures de Titine

Martine Cédilotte

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Qui est Titine ? C'est moi, Martine, mais en version enfant. Comme toi, j'ai eu ton âge. Parfois, je me suis sentie seule, et comme une extraterrestre. Espiègle, rebelle, grand(e) ou petit(e)... avec ou sans lunettes, peu importe qui tu es, ta différence est une force magique. Dans ce livre à colorier, tu rencontreras des amis uniques, tout comme toi, qui pourraient bien te faire sentir "extraordinaire" ! Chaque personnage est accompagné d'un animal complice... et toi aussi, tu pourras inventer le tien ! Colorie, découvre, imagine, et amuse-toi ! Et, pour encore plus de magie, scanne les codes QR pour écouter les textes en français. Il y a même une musique pour te faire rêver. Colorie ta vie. Célèbre ce qui te rend unique ! Bonne découverte !

Par Martine Cédilotte
Chez Editions Béliveau

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Auteur

Martine Cédilotte

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Les aventures de Titine

Martine Cédilotte

Paru le 22/04/2026

64 pages

Editions Béliveau

11,90 €

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Scannez le code barre 9782897935146
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