Agenda Astérix

L'agenda 2026-2027 indispensable pour tous les fans d'Astérix ! - Des pages intérieures illustrées, pour passer l'année aux côtés d'Astérix, Obélix et tout le village peuplé d'irréductibles ! - Pour accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire. - Une page par jour pour inscrire ses devoirs et ne jamais rien louper. - Un extrait des BD d'Astérix par mois pour redecouvrir les classiques ! - Un aperçu annuel avec un calendrier comportant les vacances scolaires. - Une page pour compléter son emploi du temps.