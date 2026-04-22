Medellin : l'expérience Escobar

Si la majorité des nouveaux mariés optent pour une destination paradisiaque lors de leur voyage de noces, Mégan et Alex ont choisi de visiter la ville où a régné Pablo Escobar, le roi de la cocaïne, dans l'espoir de vivre des sensations fortes. Felipe, le guide qui les accompagne, a le mandat de les surprendre. Pour le meilleur... ou pour le pire. Ils ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Après tout, marcher sur les pas d'un des criminels les plus notoires n'est certainement pas sans risque. Même les plus douces lunes de miel peuvent rapidement tourner au cauchemar... Découvrez l'univers de DATO, une agence de voyage spécialisée en tourisme morbide. L'horreur et le suspense vous attendent dans tous les romans de cette collection. A lire dans n'importe quel ordre !