Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Medellin : l'expérience Escobar

Justine Malépart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si la majorité des nouveaux mariés optent pour une destination paradisiaque lors de leur voyage de noces, Mégan et Alex ont choisi de visiter la ville où a régné Pablo Escobar, le roi de la cocaïne, dans l'espoir de vivre des sensations fortes. Felipe, le guide qui les accompagne, a le mandat de les surprendre. Pour le meilleur... ou pour le pire. Ils ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Après tout, marcher sur les pas d'un des criminels les plus notoires n'est certainement pas sans risque. Même les plus douces lunes de miel peuvent rapidement tourner au cauchemar... Découvrez l'univers de DATO, une agence de voyage spécialisée en tourisme morbide. L'horreur et le suspense vous attendent dans tous les romans de cette collection. A lire dans n'importe quel ordre !

Par Justine Malépart
Chez Editions de Mortagne

|

Auteur

Justine Malépart

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Medellin : l'expérience Escobar par Justine Malépart

Commenter ce livre

 

Medellin : l'expérience Escobar

Justine Malépart

Paru le 22/04/2026

256 pages

Editions de Mortagne

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897927035
9782897927035
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.