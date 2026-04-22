Sortir du déni climatique, entrer en action

Pourquoi le déni climatique persiste-t-il, même face à l'évidence ? Comment le dépasser individuellement et collectivement ? Ce livre propose une lecture transversale de la crise climatique : à la croisée de la psychologie, de la sociologie, et de la politique. Il ne se contente pas de décrire les obstacles au déni climatique, il les déconstruit, pour mieux les surmonter. Fanny Audibert analyse les biais cognitifs et démontre comment ceux-ci s'inscrivent dans nos structures sociales et politiques. Elle propose des stratégies d'action concrètes, à la fois individuelles et collectives, pour sortir de l'impuissance et se diriger vers une transition institutionnelle et citoyenne, pour des actions politiques à la hauteur des enjeux. Ce livre s'adresse aux citoyennes, aux militant.e.s, aux chercheureuses, aux élu.e.s - à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les freins face à l'urgence climatique, et contribuer à faire société autrement.