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Sortir du déni climatique, entrer en action

Fanny Audibert

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Pourquoi le déni climatique persiste-t-il, même face à l'évidence ? Comment le dépasser individuellement et collectivement ? Ce livre propose une lecture transversale de la crise climatique : à la croisée de la psychologie, de la sociologie, et de la politique. Il ne se contente pas de décrire les obstacles au déni climatique, il les déconstruit, pour mieux les surmonter. Fanny Audibert analyse les biais cognitifs et démontre comment ceux-ci s'inscrivent dans nos structures sociales et politiques. Elle propose des stratégies d'action concrètes, à la fois individuelles et collectives, pour sortir de l'impuissance et se diriger vers une transition institutionnelle et citoyenne, pour des actions politiques à la hauteur des enjeux. Ce livre s'adresse aux citoyennes, aux militant.e.s, aux chercheureuses, aux élu.e.s - à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les freins face à l'urgence climatique, et contribuer à faire société autrement.

Par Fanny Audibert
Chez Editions Oxus

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Auteur

Fanny Audibert

Editeur

Editions Oxus

Genre

Réchauffement climatique

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Sortir du déni climatique, entrer en action

Fanny Audibert

Paru le 22/04/2026

384 pages

Editions Oxus

24,50 €

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Scannez le code barre 9782848982243
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