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Guide pratique du Jeu La Voyante

Stéphanie Bellecourt

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Le seul ouvrage de référence dédié au célèbre Jeu La Voyante. Avec ce jeu, fini les approximations : obtenez des réponses claires, nettes, directes et sans la moindre ambiguïté. Chaque carte révèle sa véritable portée, à l'endroit comme à l'envers, et leurs rencontres créent un langage d'une précision redoutable. Stéphanie Bellecourt, spécialiste reconnue, a passé au crible chaque lame pour en extraire la quintessence. Elle vous dévoile ici une interprétation accessible, efficace et immédiatement utilisable. Les associations de cartes les plus révélatrices sont expliquées et mises en lumière, pour que chaque tirage devienne une lecture fluide, limpide et riche de sens. Premier guide entièrement consacré au fameux Jeu La Voyante, cet ouvrage vous conduit vers des consultations d'une justesse étonnante, parfois même bluffante. Vous serez surpris par la rapidité avec laquelle les messages prennent forme sous vos yeux. Que vos questions portent sur le domaine sentimental, amical, financier, professionnel, spirituel ou énergétique, vous trouverez à chaque fois une réponse franche, directe, sans concession - exactement ce que l'on attend d'un outil divinatoire performant. Un livre indispensable pour tous ceux qui souhaitent pratiquer une voyance moderne, intuitive... et incroyablement précise.

Par Stéphanie Bellecourt
Chez Exclusif

|

Auteur

Stéphanie Bellecourt

Editeur

Exclusif

Genre

Arts divinatoires

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Guide pratique du Jeu La Voyante

Stéphanie Bellecourt

Paru le 13/05/2026

220 pages

Exclusif

18,00 €

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Scannez le code barre 9782848912271
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