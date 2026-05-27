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Le super livre du foot

Willy Richert

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Le grand livre pour tous les fans de football : de nombreuses informations documentaires qui retracent l'histoire de ce sport pratiqué dans le monde entier, les tournois et les compétitions internationales, les moments forts de l'histoire des Bleus, mais aussi des portraits de joueurs célèbres, des records incroyables, des explications pour tout comprendre des règles de jeu, ainsi que de multiples quiz, blagues et jeux. Pour en savoir plus sur ce sport l'année de la Coupe du monde !

Par Willy Richert
Chez Hachette

|

Auteur

Willy Richert

Editeur

Hachette

Genre

Sport

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Le super livre du foot

Willy Richert

Paru le 03/06/2026

96 pages

Hachette

11,95 €

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Scannez le code barre 9782017894117
9782017894117
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