Croisant psychanalyse, pensée décoloniale, études féministes et queer, cet ouvrage examine la manière dont les logiques héritées de la colonialité continuent d'influencer nos structures psychiques, nos représentations et nos rapports à l'altérité. Il met en lumière les effets psychiques d'un monde façonné par la classification, la hiérarchie et la peur de l'ambiguïté. S'appuyant sur une pratique clinique située, Salima Boutebal explore la manière dont ces tensions se manifestent dans la vie psychique de sujets identifiés comme métis, tout en éclairant plus largement les problématiques cliniques contemporaines. Le métis y apparaît comme une figure paradigmatique qui incarne la complexité, la contradiction et la pluralité. Il symbolise un sujet contemporain contraint de composer avec des appartenances multiples, des assignations contradictoires, et de créer, dans cet entre-deux, de nouvelles possibilités d'existence. En introduisant la notion de subjectivité Métisse, Penser le métis propose une révision critique de la psychanalyse : non pour la déconstruire, mais pour la renouveler à partir des voix et des expériences qui révèlent ses angles morts. Le métis devient ainsi non seulement un objet de réflexion, mais un opérateur de pensée, ouvrant l'accès à une psychanalyse du multiple, attentive à la conflictualité, à la création et à l'inédit.