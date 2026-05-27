Colombie Guide Simplissime

Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Colombie : - Un circuit classique de 15 jours entre Bogota et la région du café, avant de rejoindre Carthagène et la côte caraïbe à effectuer en avion ou en transports en commun. Et un chapitre consacré aux extensions possibles depuis Bogota pour quelques jours à Medellin, sur la côte Pacifique, en pleine nature ou en Amazonie. - Des thématiques illustrées et en immersion dans la destination : les plus beaux sites naturels, focus sur l'architecture et le patrimoine unique de la Colombie, la faune étonnante et notamment les oiseaux, des activités pour tous, les spécialités gastronomiques... et tout sur le café. - Des bonnes adresses de restaurants, street food, bars... pour se restaurer et sortir par deux auteurs qui habitent en Colombie. - 40 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !