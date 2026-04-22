Codes Rousseau option "côtière" + Certificat Resteint de Radiotéléphonie

Le permis plaisance Option "côtière" autorise la navigation de jour comme de nuit jusqu'à 6 Milles d'un abri sans limitation de puissance et de jauge. Les plaisanciers naviguant à l'étranger doivent être titulaires d'un certificat d'opérateur radio au moins équivalent au CRR - certificat de Restreint de Radiotéléphoniste - dès lors qu'ils utilisent une radio maritime VHF fixe ou portable. Le Code Rousseau Option "côtière" permet de vous préparer efficacement à l'examen du permis plaisance mais aussi à celui du Certificat Restreint de Radiotéléphoniste. Efficace ? ! Bien organisé, il comprend 12 chapitres correspondant aux thématiques de l'examen théorique avec en plus un chapitre dédié à la préparation du CRR. Un test de validation des acquis conclut la fin de chaque chapitre. Pratique ? ! - Un récapitulatif permet de réviser rapidement vos connaissances. - 28 pages sur la formation pratique. - Un glossaire spécifique. - Des informations pratiques pour les plaisanciers.