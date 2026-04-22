Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ?

Vous vous sentez vidé, surmené, incapable de récupérer malgré le repos ? Que vous soyez jeune parent en manque de sommeil, professionnel surmené sportif de haut niveau, ou que vous soyez simplement à bout de souffle, ce livre est fait pour vous ! Les glandes surrénales produisent des hormones essentielles à notre équilibre - cortisol et DHEA. Quand elles sont trop sollicitées, leur fonctionnement se dérègle. Cela peut entraîner une cascade de symptômes : fatigue persistante, allergies, vertiges, maux de tête, troubles du sommeil, baisse de motivation et déséquilibres émotionnels. Comprendre ce lien entre stress, surrénales et hormones est une clé pour agir efficacement. Dans cet ouvrage à la fois rigoureux et accessible, Elsa Holfert propose, par une approche fonctionnelle et holistique, une plongée passionnante dans les mécanismes du stress chronique et de l'épuisement surrénalien. L'autrice explicite le rôle central des glandes surrénales, du cortisol et de la DHEA, et montre comment mettre en place des solutions concrètes au quotidien. Au fil des chapitres, vous découvrirez : les signes cliniques souvent méconnus de la fatigue surrénalienne ; les bases physiologiques du stress et de l'adaptation hormonale ; les leviers concrets pour restaurer vos chronorythmes, votre énergie et votre résilience ; 28 recettes, conçues avec Clara Materne, nutrithérapeute, pour répondre aux besoins spécifiques des profils les plus exposés à l'épuisement. Faciles à préparer et riches en nutriments, elles vous aideront à retrouver vitalité et clarté mentale. Des schémas pour comprendre la théorie, et des recettes pour mettre en pratique !