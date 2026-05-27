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Marty le festichat

Studios Universal, DreamWorks

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Pars à l'aventure dans la maison magique avec Gabby et les Gabby Chats ! - Une héroïne douce et des chats magiques qui font rêver les enfants - Une histoire centrée sur Marty le festichat, un Gabby Chat haut en couleurs ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillantDès 3 ans. Résumé : Gabby et Pandy Pattes découvrent une nouvelle pièce de la maison magique : le miaousic-hall ! Ils y font la rencontre de Marty, un Gabby Chat haut en couleurs qui ne pense qu'à s'amuser ! Que la fête commence !

Par Studios Universal, DreamWorks
Chez Hachette

|

Auteur

Studios Universal, DreamWorks

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Marty le festichat

Studios Universal, DreamWorks

Paru le 27/05/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017331964
9782017331964
© Notice établie par ORB
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