Pars à l'aventure dans la maison magique avec Gabby et les Gabby Chats ! - Une héroïne douce et des chats magiques qui font rêver les enfants - Une histoire centrée sur Marty le festichat, un Gabby Chat haut en couleurs ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillantDès 3 ans. Résumé : Gabby et Pandy Pattes découvrent une nouvelle pièce de la maison magique : le miaousic-hall ! Ils y font la rencontre de Marty, un Gabby Chat haut en couleurs qui ne pense qu'à s'amuser ! Que la fête commence !