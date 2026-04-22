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Les années 1953-1958

Agatha Christie

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De 1953 à 1958, Agatha Christie multiplie les sources d'inspiration. Miss Marple et Hercule Poirot demeurent bien sûr les limiers favoris de la grande Agatha : le petit Belge dénoue une intrigue organisée par sa grande amie Ariadne Oliver dans Poirot joue le jeu, tandis que Miss Marple place des sbires à sa solde dans Le Train de 16 h 50... Toujours attirée par le roman d'espionnage, Agatha Christie imagine dans Destination inconnue une puissance politique qui attire les scientifiques. Mais les instigateurs à la tête de ce "trafic de cerveaux" ne sont pas aussi à l'Est qu'on le croit... Enfin, la reine du crime reste fidèle à un de ses péchés mignons : la comptine comme fil conducteur de l'intrigue criminelle. Une poignée de seigle et Pension Vanilos nous démontrent encore, s'il en était besoin, avec quel talent la grande romancière transporte le lecteur innocent vers le côté le plus obscur de l'âme humaine... Ouvres traduites de l'anglais par Marie Franck, Pierre Girard, Janine Lévy, Jean-Marc Mendel

Par Agatha Christie
Chez Editions du Masque

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Auteur

Agatha Christie

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

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Les années 1953-1958

Agatha Christie

Paru le 22/04/2026

1250 pages

Editions du Masque

28,00 €

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