La tortue avocate des animaux

Une tortue géante vivait paisiblement, protégée par sa carapace... jusqu'au jour où elle croise le plus redoutable des prédateurs : l'Humain. Capturée et enfermée, elle perd sa liberté. Mais dans sa cage, elle fait un rêve extraordinaire : et si elle devenait avocate ? Et si elle intentait un procès à l'humanité au nom de tous les animaux ? Dans un tribunal imaginaire, lions, éléphants, rhinocéros, vaches, poules et dauphins viennent témoigner. Tous racontent la captivité, l'exploitation, la séparation, la souffrance. Face au juge, la tortue plaide pour la justice, le respect et la liberté. Elle interroge nos habitudes, nos choix, notre rapport aux autres espèces. A travers cette fable judiciaire accessible et sensible, l'album invite les jeunes lecteurs à réfléchir à la place des animaux dans nos sociétés. Le verdict ne tombe pas d'en haut : il est confié au lecteur. Un album engagé, porté par des illustrations expressives, qui ouvre le dialogue sur le droit animalier, la responsabilité et la compassion.