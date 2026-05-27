Le grand livre du curry japonais

SAVIEZ-VOUS QUE LE CURRY EST L'UN DES PLATS LES PLUS CONSOMMES AU JAPON ? Thibaud Villanova vous invite à une vraie plongée dans le Japon d'hier et d'aujourd'hui à travers les échoppes et restaurants spécialisés. Des recettes iconiques des plus grands maîtres du curry japonais aux réinterprétations et adaptations, retrouvez plus de 30 recettes à préparer au quotidien. Dans ce livre, découvrez également tous les ingrédients de base d'un bon curry japonais, le mélange d'épices parfait, le nécessaire de cuisine et du placard ainsi qu'une histoire du curry dans la société japonaise.