Le Seigneur des anneaux n'est certes pas un roman révolutionnaire. Par bien des aspects, il reflète même les penchants conservateurs de son auteur, J. R. R. Tolkien. Mais que se passe-t-il quand on regarde ses personnages comme des êtres sociaux embringués dans une aventure on ne peut plus politique ? L'un d'entre eux, Gandalf, nous permet de parler d'un moyen d'action largement sous-estimé par la fiction contemporaine : l'organisation collective. Aidé des films de Peter Jackson, cet essai se propose de porter un regard matérialiste sur l'un des mages les plus connus du cinéma. L'occasion d'interroger les formes et les fins du militantisme dans un contexte qui ne laisse plus beaucoup de place aux tergiversations.