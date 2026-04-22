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#Album jeunesse

Les voitures

Aurélie Sarrazin

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Avec cet imagier, en route, direction le garage, la station-service, l'usine de fabrication et les courses automobiles, pour tout savoir sur les voitures ! Tout sur les voitures ! En quatre chapitres, l'enfant explore l'univers des voitures ! La conception, la fabrication à l'usine, les différents usages qu'on fait de la voiture, son entretien, la station-service et les carburants, la voiture électrique et la borne de recharge, l'autoroute, le code de la route, les principaux modèles de voitures, le garage, la casse, les rallyes et le circuit de F1... L'univers automobile à portée des petits Le texte de d'Aurélie Sarrazin, à qui l on doit de nombreux documentaires jeunesse, est très accessible et pose en quelques mots des sujets complexes, comme le code de la route et les voitures électriques. Des questions qui font carburer la curiosité Sur chaque double page, à côté de la grande scène ou des vignettes, une question interpelle l'enfant : "Comment une voiture fait-elle pour avancer ? " , "A quoi sert une plaque d'immatriculation ? " , "C'est quoi, une voiture électrique ? " . Des réponses claires et dynamiques, proches des préoccupations des petits lecteurs. Pilotes, moteurs, voitures iconiques... des illustrations qui font vibrer les passionnés ! Les images de Didier Balicevic, Robert Barborini, François Foyard et Cristian Turdera invitent tous les passionnés sur les routes de l'histoire automobile.

Par Aurélie Sarrazin
Chez Editions Milan

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Auteur

Aurélie Sarrazin

Editeur

Editions Milan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Les voitures

Aurélie Sarrazin

Paru le 22/04/2026

96 pages

Editions Milan

12,90 €

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