1890, Lutèce. Dans ce Paris alternatif, les Talents, pierres précieuses qui confèrent des pouvoirs inégalés, déterminent tout. Les familles riches et nobles se les transmettent depuis des générations. Cléodora rêvait d'hériter du Talent de son père pour la couture, mais la mort soudaine de ce dernier l'a laissée sans rien : sans magie, avec une boutique de modiste en faillite et une soeur cadette qui se meurt à petit feu, terrassée par la maladie. Lorsque la séduisante Lady Dahlia offre à Cléodora un Talent de chanteuse, cela lui semble être son salut. Avec la richesse et la reconnaissance, Cléo a enfin les moyens de sauver sa soeur et de les sortir de la pauvreté. Mais il y a un hic : pour conserver ce Talent, elle doit voler un talent d'élite inestimable à la puissante famille Lenoir. Transformée en la plus brillante diva de l'Opéra de Lutèce, Cléodora est entraînée dans un monde de galas scintillants et de secrets dangereux. Pourtant, le vicomte Lenoir, au charme exaspérant, n'est pas du tout comme elle l'imaginait, et ses sourires taquins la désarment, même si les murmures séducteurs de Dahlia résonnent encore à ses oreilles. Tiraillée entre Dahlia, qui lui a tout donné, et le vicomte, qui détient le prix de sa liberté, Cléodora risque-t-elle de tout perdre ? Ou pourra-t-elle prouver que la magie n'est pas le seul don qui compte ? Une romantasy historique dans une Paris alternative Adi Denner recrée avec brio Lutèce, une version alternative de Paris où la magie règne et où la monarchie n'a jamais été abolie. Chanteuse d'opéra, fille d'une mère française, elle maîtrise parfaitement les milieux de la couture et de l'opéra. The Kiss of the nightingale, le chant du rossignol, mêle ainsi l'élégance à la française et les vices du luxe pour une romantasy entraînante. Une aventure, deux love interests En explorant la complexité des relations et de l'emprise qu'elles peuvent avoir sur une personne, l'autrice tisse un triangle amoureux à la fois sensible et nébuleux, où les deux love interests de Cléodora ne vous laisseront pas indifférents !