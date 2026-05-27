Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mes cop's . Avec 1 QR code

Christophe Cazenove, Philippe Fenech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La BD à LIRECOUTER ! Envie de rire aux éclats avec Jessica et ses Cop's ? Cet album est fait pour vous ! Oubliez la lecture ennuyeuse, ici c'est interactif ! Scannez le QR code avec votre smartphone et laissez-vous transporter par l'appli gratuite. Redécouvrez votre série préférée grâce aux bruitages qui vous plongent dans l'action, aux dialogues joués par de vrais acteurs et aux musiques entraînantes. On va vous entendre rire à l'autre bout de la salle d'études !

Par Christophe Cazenove, Philippe Fenech
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, Philippe Fenech

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes cop's . Avec 1 QR code par Christophe Cazenove, Philippe Fenech

Commenter ce livre

 

Mes cop's . Avec 1 QR code

Christophe Cazenove, Philippe Fenech

Paru le 27/05/2026

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041118106
9791041118106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.