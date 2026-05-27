Mes cop's . Avec 1 QR code

La BD à LIRECOUTER ! Envie de rire aux éclats avec Jessica et ses Cop's ? Cet album est fait pour vous ! Oubliez la lecture ennuyeuse, ici c'est interactif ! Scannez le QR code avec votre smartphone et laissez-vous transporter par l'appli gratuite. Redécouvrez votre série préférée grâce aux bruitages qui vous plongent dans l'action, aux dialogues joués par de vrais acteurs et aux musiques entraînantes. On va vous entendre rire à l'autre bout de la salle d'études !