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M. Pagnol en BD : Naïs - histoire complète

Eric Stoffel

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Naïs, tu ne l'aimes pas comme tout le monde. Tu l'aimes comme personne. Dans les faubourgs de Marseille, Toine, ouvrier bossu, aime en secret la belle Naïs. Mais elle vit une idylle avec Frédéric, le fils débauché des patrons de son père. Pour Micoulin, paysan rude et fier, cette liaison entre sa fille et le fils du maître est une insulte à son honneur. Il va peu à peu basculer dans une haine meurtrière. Toine va devoir choisir : sauver Frédéric ou perdre Naïs... Quand Marcel Pagnol revisite une nouvelle d'Emile Zola...

Par Eric Stoffel
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Eric Stoffel

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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M. Pagnol en BD : Naïs - histoire complète

Eric Stoffel

Paru le 01/07/2026

72 pages

Bamboo Editions

16,90 €

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