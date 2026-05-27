Pour une phonémographie du français

L'orthographe française est compliquée et en partie incohérente. Elle a un cout économique, scolaire et social considérable. La "nouvelle orthographe" , publiée en 1990, ne résout aucun problème au-delà d'une série de modifications ponctuelles. Elle est majoritairement rejetée par les usagers. L'auteur propose et justifie une solution rationnelle en termes d'une phonémographie qui rapproche l'écriture de la prononciation standard de la langue. Le système est simple, complet et facile à apprendre. Les critiques qu'on peut lui adresser sont analysées et trouvées inopérantes. On montre qu'une phonémographie bien conçue n'altère pas l'accès à l étymologie des mots de la langue et ne pose aucun problème d'utilisation.