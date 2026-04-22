La Tueuse, la Putain et la Mexic’orc

TROIS FEMMES, UN MARCHE FOIREUX ET UN SALAUD DE MEXICAIN POUR TIRER LES FICELLES. Yaretsi, la Mexic'orc, retrouve Soeur M, tueuse mystique, et Séréna, catin au verbe aussi tranchant que son couteau. Elle leur propose un deal : bosser pour Ignacio Juarez, un trafiquant sans foi ni loi qui veut s'emparer du "Deorantiqua", un grimoire elfique contenant des savoirs anciens et secrets, pour le revendre à la secte des Veilleurs. Mais rien n'est simple : Yaretsi semble être l'ombre d'elle-même et Juarez transpire la violence et le mensonge. Derrière ses beaux discours se cache un plan plus tordu qu'il n'y paraît. Entre trahisons, magie et balles perdues, le trio s'engage dans un vol impossible, où la moindre erreur pourrait bien l'envoyer six pieds sous terre.