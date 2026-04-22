Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La Tueuse, la Putain et la Mexic’orc

Jean-Luc Istin, Alessio Moroni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TROIS FEMMES, UN MARCHE FOIREUX ET UN SALAUD DE MEXICAIN POUR TIRER LES FICELLES. Yaretsi, la Mexic'orc, retrouve Soeur M, tueuse mystique, et Séréna, catin au verbe aussi tranchant que son couteau. Elle leur propose un deal : bosser pour Ignacio Juarez, un trafiquant sans foi ni loi qui veut s'emparer du "Deorantiqua", un grimoire elfique contenant des savoirs anciens et secrets, pour le revendre à la secte des Veilleurs. Mais rien n'est simple : Yaretsi semble être l'ombre d'elle-même et Juarez transpire la violence et le mensonge. Derrière ses beaux discours se cache un plan plus tordu qu'il n'y paraît. Entre trahisons, magie et balles perdues, le trio s'engage dans un vol impossible, où la moindre erreur pourrait bien l'envoyer six pieds sous terre.

Par Jean-Luc Istin, Alessio Moroni
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Jean-Luc Istin, Alessio Moroni

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Tueuse, la Putain et la Mexic’orc par Jean-Luc Istin, Alessio Moroni

Commenter ce livre

 

La Tueuse, la Putain et la Mexic’orc

Jean-Luc Istin, Alessio Moroni

Paru le 20/05/2026

60 pages

Editions Oxymore

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385611460
9782385611460
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.