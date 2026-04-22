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Une prophétesse sous la Révolution

Ghislaine Riccio

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Elle s'est souvent qualifiée de sorcière, de pythonisse ou de "Sibylle du siècle" . Comment cette Alençonnaise de famille très modeste, qui reçut déjà très jeune ses premières visions, rejoint Paris, s'initie aux mathématiques, à l'ésotérisme, à la nécromancie pour finir par gagner à la loterie et se retrouver à Londres ? Marie-Anne Adélaïde Le Normand plus connue sous le nom de Mlle Le Normand est un personnage hors norme qui oeuvra en cette période trouble de la Révolution. Elle y mènera une vie tumultueuse, côtoyant les plus grands de Napoléon et Joséphine de Beauharnais au tsar Alexandre et tant d'autres subjugués par ses prédictions. Entre gloire, richesse et misère, se mêlant parfois trop de politique, elle finira en prison. Elle avait toujours dit qu'elle "laisserait son nom dans l'Histoire" et reste aujourd'hui encore une figure marquante de la cartomancie.

Par Ghislaine Riccio
Chez Fernand Lanore

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Auteur

Ghislaine Riccio

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Cartomancie

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Une prophétesse sous la Révolution

Ghislaine Riccio

Paru le 22/04/2026

339 pages

Fernand Lanore

24,00 €

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