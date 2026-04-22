Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Les Filles de Witch Hazel House

Cécile Guillot, Nora Lakehal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lark vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux hamamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé, et il n'est pas toujours bon de s'y confronter...

Par Cécile Guillot, Nora Lakehal
Chez Mnémos éditions

|

Auteur

Cécile Guillot, Nora Lakehal

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Filles de Witch Hazel House par Cécile Guillot, Nora Lakehal

Commenter ce livre

 

Les Filles de Witch Hazel House

Cécile Guillot, Nora Lakehal

Paru le 22/04/2026

272 pages

Mnémos éditions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382672563
9782382672563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.