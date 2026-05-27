A Princess game

Alix de Hesse est la petite-fille préférée de la reine Victoria, elle peut donc s'attendre à un destin exceptionnel... mais le prince dont elle tombe amoureuse n'est pas celui qu'elle est censée épouser. Hélène d'Orléans, fille du roi de France en exil, se réjouit secrètement d'avoir perdu son titre de princesse : cela lui donne plus de liberté. Seulement, cela lui rend également le charmant prince Eddy, l'héritier du trône britannique, totalement inaccessible. Après avoir passé toute sa vie en marge du monde royal, May de Teck est déterminée à épouser un prince, et pas n'importe lequel : le futur roi. Des salles de bal scintillantes de Saint-Pétersbourg aux contrées sauvages de l'Ecosse, le destin de ces trois jeunes femmes va s'entremêler et leurs histoires d'amour façonner l'Histoire.