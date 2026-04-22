L'anneau-monde ; Les ingénieurs de l'anneau-monde ; Le trône de l'anneau-monde ; Les enfants de l'anneau-monde

Découvrez la plus incroyable structure spatiale inventée par un auteur de SF, en compagnie de Louis Wu, l'homme âgé de 200 ans, de Teela Brown, la femme la plus chanceuse du monde, de Parleur-aux-Animaux, le fier Kzinti et de Nessus, l'étrange et craintif Marionnettiste de Pierson. Aventures et paysages à couper le souffle, xéno-cultures intrigantes, hypothèses science-fictives enivrantes sont tissés avec génie par Larry Niven pour offrir au lecteur une expérience inoubliable : se confronter à l'Anneau-Monde et à ses mystères insondables.