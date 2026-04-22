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L'anneau-monde ; Les ingénieurs de l'anneau-monde ; Le trône de l'anneau-monde ; Les enfants de l'anneau-monde

Larry Niven

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Découvrez la plus incroyable structure spatiale inventée par un auteur de SF, en compagnie de Louis Wu, l'homme âgé de 200 ans, de Teela Brown, la femme la plus chanceuse du monde, de Parleur-aux-Animaux, le fier Kzinti et de Nessus, l'étrange et craintif Marionnettiste de Pierson. Aventures et paysages à couper le souffle, xéno-cultures intrigantes, hypothèses science-fictives enivrantes sont tissés avec génie par Larry Niven pour offrir au lecteur une expérience inoubliable : se confronter à l'Anneau-Monde et à ses mystères insondables.

Par Larry Niven
Chez Mnémos éditions

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Auteur

Larry Niven

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Science-fiction

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L'anneau-monde ; Les ingénieurs de l'anneau-monde ; Le trône de l'anneau-monde ; Les enfants de l'anneau-monde

Larry Niven trad. Fabrice Lamidey, Bernadette Emerich, Pascal Tilche, Marion Boclet

Paru le 22/04/2026

1025 pages

Mnémos éditions

38,00 €

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