Je m'appelle Pascal et je suis mort. Revenu parmi vous, j'ai vécu des expériences totalement incompréhensibles (sorties hors du corps, prémonitions vérifiées, visions de défunts...). Le fait est que j'entends aussi mon ange depuis l'enfance. Mais je n'ai réellement compris que c'est lui qui me parlait que très récemment. En effet, en 2022, notre voiture s'est fait pousser sur cent cent mètres par un 44 tonnes sur l'autoroute A13. Miraculeusement sortis indemnes de cet épisode traumatisant, j'ai réalisé que mon ange - Salthiel - avait oeuvré pour que nous restions vivants. Depuis, j'ai accepté sa demande d'écrire un livre pour relater la teneur de nos conversations. Je lui ai tout demandé sur tout : notre rôle exact dans la Création, le handicap, le libre arbitre, l'homosexualité, l'avortement, l'euthanasie, la guerre, l'IA, etc. A travers des échanges bruts, sans fioritures, l'ange Salthiel nous offre une vision radicale et lumineuse : vous êtes là pour (vous) aimer. A la fois témoignage et guide pratique, Le Glaive de l'ange répond simplement aux questions existentielles, sans dogme ni religion ni rites, dans une approche directe et exigeante. Vous pourrez y trouver les clés pour mettre un sens à votre scénario de vie ainsi que des exercices très concrets pour sortir du "tourisme spirituel" . Un véritable mode d'emploi pour celles et ceux qui cherchent, qui veulent comprendre pourquoi ils sont là, et comment vivre en conscience, dans la joie équanime. Alors... prêt·e à croiser le glaive de l'ange ?