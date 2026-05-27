On a faim d'idéal

Léa débarque dans une coopérative bio un peu par hasard et y rencontre Nath, militante de longue date qui apprend à passer le relais, et Pauline, mère solo qui se construit un nouveau départ. Avec l'ensemble de l'équipe, elles cherchent comment travailler autrement et inventer un commerce fidèle à leurs valeurs. Inspiré par la SCOP Bionacelle, l'album plonge au coeur d'un magasin bio coopératif : décisions partagées, liens aux producteurs, choix écologiques exigeants... Ici, on parle de la bio, une agriculture vivante et collective.
Par
Elizabeth Barféty, Ronne pierrick De, Armelle Chez
Marabout
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