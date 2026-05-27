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Soyez gentil, mais pas trop

François Lelord, Lelord François

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"N'avez-vous jamais regretté d'avoir trop vite fait confiance ? de vous être montré trop modeste alors que d'autres se mettent sans cesse en avant ? d'avoir été trop spontané ? Vous êtes-vous perdu en chemin à force d'être toujours attentif aux autres ? J'ai voulu écrire ce livre pour aider chacun et chacune d'entre vous qui, face à l'adversité du monde, êtes parfois trop gentils, trop généreux, trop conciliants. Soyez gentil, mais pas trop". F. L. Pour bien vous préparer à surmonter les obstacles de la vie, François Lelord vous donne ses meilleurs conseils et recommandations.

Par François Lelord, Lelord François
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

François Lelord, Lelord François

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Affirmation de soi

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Soyez gentil, mais pas trop

François Lelord, Lelord François

Paru le 27/05/2026

176 pages

Editions Odile Jacob

8,50 €

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Scannez le code barre 9782415015671
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