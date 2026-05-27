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Guillaume le Conquérant

Antoine Vaucheret

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Né bâtard dans la forteresse de Falaise, traqué dès l'enfance, Guillaume n'était pas destiné à régner. Dans une Normandie encore sauvage, héritière des fureurs vikings, un enfant grandit au milieu des complots, des guerres féodales et des trahisons. Fils illégitime du duc Robert le Magnifique et de la belle Arlette, Guillaume doit très tôt apprendre à survivre dans un monde où le pouvoir se conquiert par le fer autant que par la ruse. Caché chez les humbles, protégé par quelques fidèles, il traverse une enfance marquée par la violence, la peur et l'exil. A mesure que la Normandie s'embrase sous les rivalités des barons, le jeune duc forge son caractère : implacable, déterminé, habité par une volonté farouche de rétablir l'ordre et la justice. Batailles décisives, alliances fragiles, fidélités éprouvées : c'est dans ce chaos qu'émerge celui qui deviendra l'un des plus puissants souverains de l'Occident médiéval. A travers un récit vivant et profondément incarné, Antoine Vaucheret retrace le parcours normand d'un homme hors du commun, depuis les forêts et les châteaux de son enfance jusqu'aux premières grandes victoires qui scellent son destin. Antoine Vaucheret veut ici ressusciter sa geste normande et célébrer ce personnage enthousiasmant à l'occasion du millième anniversaire de sa naissance.

Par Antoine Vaucheret
Chez Fernand Lanore

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Auteur

Antoine Vaucheret

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Moyen Age classique (XIe au XI

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Guillaume le Conquérant

Antoine Vaucheret

Paru le 27/05/2026

180 pages

Fernand Lanore

12,50 €

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