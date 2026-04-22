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Ebénistes - Hache et création contemporaine

Olivier Cogne, Chantal Spillemaecker

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Sublimer le bois ! A la rencontre des talents d'hier et d'aujourd'hui. Noël, Thomas, Pierre, Jean-François, Christophe-André : c'est une véritable dynastie d'ébénistes que forment les Hache au XVIIIe siècle. Pères et fils rivalisent de talent avec les meilleurs artisans du royaume. A la recherche continuelle de la perfection, ils réalisent dans leurs ateliers une production d'une remarquable qualité, mêlant traditions et innovations, associant marqueterie, essences locales de bois naturels ou teintés, galbes élégants. Commodes, armoires, coffres, tables, parquets viennent magnifier les demeures de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie dauphinoises. Ces meubles parvenus jusqu'à nous demeurent recherchés par les collectionneurs en France et au-delà des frontières. Parmi eux, Maître Stéphan Jean Jouanneau (1916-2001), avocat au barreau de Grenoble, passionné par les arts décoratifs, dont une partie de la collection, à la faveur d'une donation en 2021, est venu enrichir le fonds du Musée dauphinois. Si l'intérêt patrimonial de ce mobilier n'est plus à démontrer, l'esprit Hache continue d'inspirer designers, créateurs et créatrices contemporains, comme le met en avant cet ouvrage qui les fait dialoguer.

Par Olivier Cogne, Chantal Spillemaecker
Chez Glénat

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Auteur

Olivier Cogne, Chantal Spillemaecker

Editeur

Glénat

Genre

Travail du bois

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Ebénistes - Hache et création contemporaine

Olivier Cogne, Chantal Spillemaecker

Paru le 29/04/2026

96 pages

Glénat

19,95 €

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