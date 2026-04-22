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Les enfants de la montagne

Luis González Sarmiento

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L'histoire vraie, en huit récits pleins de suspense, de tendresse et d'humour, des alpinistes colombiens qui ont tout donné pour aller se confronter aux sommets de l'Himalaya. Ils étaient étudiants, employés, athlètes, tous des fous d'escalade qui ont préféré se consacrer pleinement à leur passion plutôt que suivre un avenir tout tracé, dans un pays, la Colombie, où la haute montagne est l'affaire des touristes et de quelques marginaux. Une drôle de famille qui s'est construite sur les parois de la cordillère des Andes, et qui a tout vécu : exploits sportifs, problèmes d'argent, ascensions mémorables, drames familiaux, amours imprévus... pour un jour arriver sur les contreforts de l'Everest, avec la ferme intention de marquer l'histoire de l'alpinisme colombien.

Par Luis González Sarmiento
Chez Glénat

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Auteur

Luis González Sarmiento

Editeur

Glénat

Genre

Récits de montagne

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Les enfants de la montagne

Luis González Sarmiento

Paru le 22/04/2026

216 pages

Glénat

22,00 €

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Scannez le code barre 9782344074114
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