Les enfants de la montagne

L'histoire vraie, en huit récits pleins de suspense, de tendresse et d'humour, des alpinistes colombiens qui ont tout donné pour aller se confronter aux sommets de l'Himalaya. Ils étaient étudiants, employés, athlètes, tous des fous d'escalade qui ont préféré se consacrer pleinement à leur passion plutôt que suivre un avenir tout tracé, dans un pays, la Colombie, où la haute montagne est l'affaire des touristes et de quelques marginaux. Une drôle de famille qui s'est construite sur les parois de la cordillère des Andes, et qui a tout vécu : exploits sportifs, problèmes d'argent, ascensions mémorables, drames familiaux, amours imprévus... pour un jour arriver sur les contreforts de l'Everest, avec la ferme intention de marquer l'histoire de l'alpinisme colombien.