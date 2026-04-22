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La tempête des destins

Victor Dixen, Maria Francesca Perifano

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LA TEMPETE DES DESTINS UNE LUTTE POUR LA SURVIE. UNE COURSE POUR LE POUVOIR. UNE TORNADE DE SOUVENIRS. ILS TENTENT DE SURVIVRE ENVERS ET CONTRE TOUT. Cantonnés dans la base martienne, sous la menace imminente d'une tempête, les pionniers du programme Genesis tentent de comprendre ce qui est arrivé aux cobayes du rapport Noé afin de ne pas subir le même sort. ELLE VOUDRAIT AIMER SANS BAISSER SA GARDE. Léonor est tiraillée entre le désir de se laisser emporter dans une histoire d'amour folle avec Marcus, et la responsabilité de continuer le bras de fer avec Serena McBee. D'autant que les autres pionniers, victimes du syndrome de Stockholm, succombent les uns après les autres à l'emprise de leur tortionnaire... MEME SI LES ELEMENTS S'APPRETENT A TOUT DEVASTER, IL EST TROP TARD POUR FUIR LE PASSE. L'adaptation en bande dessinée de la saga phénomène de Victor Dixen, un thriller de science-fiction best-seller international, mariant romance spatiale et course pour la survie.

Par Victor Dixen, Maria Francesca Perifano
Chez Glénat

|

Auteur

Victor Dixen, Maria Francesca Perifano

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction

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La tempête des destins

Victor Dixen, Maria Francesca Perifano

Paru le 22/04/2026

56 pages

Glénat

16,00 €

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Scannez le code barre 9782344071588
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