" Mon idée est toute simple, non ? Je suis étonné de ne pas y avoir pensé plus tôt, d'ailleurs. " Elon Musk Quand la réalité dépasse de loin la fiction, que peut encore le roman ? Un petit livre sarcastique. Avec un humour aussi acéré que sa lucidité, Philippe Claudel s'attache au couple Donald Trump/Elon Musk, dans un monde où le pouvoir de l'argent ne connaît plus aucune limite. Simon Bentolila, Lire magazine. Science-fiction, bien sûr, et pourtant cette sotie malicieuse fascine. Le ton de Wanted est vif, souvent très drôle. Etienne de Montety, Le Figaro littéraire. L'auteur répond par l'humour et l'esprit à l'obscurantisme conquérant de la bêtise à front de taureau. Jean-Claude Raspiengeas, La Croix. Postface inédite de l'auteur.