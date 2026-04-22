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Le Dernier écrivain

Chitose Akai

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Futur et authenticité sont-ils compatibles ? Dans un futur où l'IA générative est devenue la norme, Yagura Sugai, un écrivain autrefois inconnu, se réveille après un sommeil cryogénique de cent ans. A sa grande surprise, il découvre qu'il est désormais considéré comme un écrivain nationalement célèbre. Une lettre inattendue lui parvient : elle provient de son ancienne petite amie, supposée décédée depuis longtemps. Serait-il possible que cette dernière soit toujours en vie ? Il décide alors de se consacrer à une nouvelle mission : écrire personnellement un roman qui la toucherait à nouveau.

Par Chitose Akai
Chez Glénat

|

Auteur

Chitose Akai

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

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Le Dernier écrivain

Chitose Akai

Paru le 22/04/2026

192 pages

Glénat

7,90 €

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