Pourquoi les Dragons ne portent pas de caleçon ?

On s'enflamme pour ce petit dragon qui pète le feu ! C'est l'histoire d'un adorable petit dragon que rien ni personne n'a jamais mis en colère. Son père l'envoie au Gouffre du Diable : " Là-bas, ils lui forgeront le caractère ! " Accueilli par le maître des lieux, un homme au visage sévère, le dragonneau doit s'initier à cracher du feu. Mais malgré sa bonne volonté et ses efforts renouvelés, il ne crache qu'un fin nuage de buée. On se moque de lui, on l'accuse d'être givré, d'avoir avalé un courant d'air ou encore de ne pas être un dragon digne de ce nom... Jusqu'au jour où une lumière surgit de son derrière, plus exactement une boule de feu qui fend l'air en sifflant avant d'exploser en une multitude d'étincelles. Ce petit dragon fait des pets spectaculaires ! Prêt pour le bouquet final ? Un album plein d'humour et de prouts multicolores, qui rappelle l'importance de rester soi-même.