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#Album jeunesse

Eloïse voulait un chien... (pas un petit frère)

Alma Brami, Héloïse Solt

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Un album doux et tendre pour ouvrir le dialogue avec son enfant quand la fratrie s'agrandit Eloïse voulait un chien. - Tu auras un petit frère ! Tu verras, pour jouer ce sera encore mieux ! Quand Raoul arrive à la maison au retour de la maternité, très vite il occupe toute la place : dans les bras, dans les regards, dans les conversations... La chambre d'Eloïse est envahie par les pyjamas de Raoul, par les couches de Raoul, par les crèmes de Raoul : par toutes les affaires de Raoul ! Et Eloïse comprend qu'il n'y a plus beaucoup de place pour elle. Elle se sent triste, seule, jalouse, un peu abandonnée. Personne n'est là pour la prendre dans ses bras, la couvrir de baisers et la rassurer. Non vraiment Eloïse aurait préféré un chien. Mais soudain, elle a une idée... Un album doux et acidulé comme un roudoudou, pour ouvrir le dialogue sur les émotions fortes vécues par l'enfant quand la fratrie s'agrandit : jalousie, colère, déception, sentiment d'abandon, peur, mais aussi joie !

Par Alma Brami, Héloïse Solt
Chez Glénat

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Auteur

Alma Brami, Héloïse Solt

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Eloïse voulait un chien... (pas un petit frère)

Alma Brami, Héloïse Solt

Paru le 22/04/2026

40 pages

Glénat

13,50 €

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