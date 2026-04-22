C'est le destin d'un grand résistant, un homme aussi discret que courageux, qui finit fusillé par les nazis. Mais c'est aussi et avant tout le parcours d'un immense historien, qui lutta toute sa vie contre ceux qui réécrivent l'Histoire au nom de leur idéologie. Un roman passionnant pour nous faire découvrir Marc Bloch, au moment où il entre au Panthéon. "A peine au pouvoir, le gouvernement de Vichy avait entrepris une épuration des livres scolaires : les nouveaux manuels passaient sous silence la révolution de 1789 et décrédibilisaient la république. Marc Bloch s'insurgeait contre la réécriture mensongère de l'Histoire au nom de l'idéologie et ne pouvait tolérer ces falsifications et ces dénis de pans entiers de l'histoire de France. Il défendait une république unie, égalitaire, sans scission, contraire aux lois discriminatoires antisémites. Il exécrait le mensonge au point que, dans le testament qu'il avait rédigé, il avait exprimé le souhait qu'on grave sur sa pierre tombale cette devise : "Dilexit veritatem". (Il a aimé la vérité.)"