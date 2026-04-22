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Chypre

Petit Futé

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Chypre Chypre séduit par son mélange unique de cultures méditerranéennes, ses plages dorées et ses montagnes parfumées de pins. Ce guide pratique révèle une île fascinante, partagée entre modernité et traditions anciennes, où mythologie grecque, vestiges byzantins et douceur insulaire se rencontrent. Entre mer et histoire, Chypre offre un voyage sensoriel et spirituel au coeur de la Méditerranée orientale. Actualisé par nos experts, ce guide vous propose d'explorer Chypre : - Découvrez la diversité des paysages, des itinéraires originaux et des lieux emblématiques : les monastères des monts Troodos, les plages de Paphos, les sites antiques de Kourion et les ruelles animées de Nicosie, entre culture, nature et authenticité. - Un regard historique et culturel : carrefour entre Orient et Occident, Chypre conserve un héritage grec, latin et ottoman visible dans son architecture, sa gastronomie et ses traditions profondément ancrées. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : maisons d'hôtes typiques, tavernes en bord de mer, randonnées dans les collines et criques secrètes pour savourer l'île au rythme chypriote. Un guide signé Petit Futé, idéal pour les voyageurs passionnés d'histoire, de mer et de culture, désireux de découvrir une île lumineuse et multiple, empreinte d'humanité et de légendes.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Chypre

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Chypre

Petit Futé

Paru le 20/05/2026

Nouvelles éditions de l'Université

15,95 €

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