Les dames du hasard

Le vicomte Dominic Kelbourne était promis à une jeune femme tout à fait convenable... jusqu'à ce qu'elle s'enfuie avec un autre. Faute de temps pour trouver un nouveau parti, Dominic se résout à courtiser Torie, la soeur fantasque de sa fiancée qui, en apparence, est loin d'être l'épouse idéale. Après une saison mondaine catastrophique, Clara Vetry monte précipitamment dans un fiacre qui doit conduire une gouvernante en Ecosse. Arrivée à Castle CaerLaven, elle prétend être la domestique que tous attendent. Ainsi, nul ne lui prêtera attention - sauf, peut-être, le mystérieux propriétaire du château...