Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Prendre soin de son âme en pélerinage

Anne-Sophie Jouanneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les chemins de pèlerinage offrent une expérience de renaissance qui séduit de plus en plus de contemporains. Le marcheur se libère de ce qui n'est pas essentiel et éprouve une vie plus intense et authentique. Qu'il s'agisse de se rendre à Compostelle, à Rome ou sur les chemins de nos régions, voici une centaine d'extraits de grands textes de la littérature spirituelle pour accompagner la marche, ou la préparer. Des récits d'écrivains, de saints ou de pèlerins donnent sens à cette expérience profonde. Un carnet en fin d'ouvrage permet de poursuivre le chemin intérieur ouvert par les textes.

Par Anne-Sophie Jouanneau
Chez J'ai lu

|

Auteur

Anne-Sophie Jouanneau

Editeur

J'ai lu

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prendre soin de son âme en pélerinage par Anne-Sophie Jouanneau

Commenter ce livre

 

Prendre soin de son âme en pélerinage

Anne-Sophie Jouanneau

Paru le 22/04/2026

192 pages

J'ai lu

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290433492
9782290433492
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.