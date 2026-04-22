Prendre soin de son âme en pélerinage

Les chemins de pèlerinage offrent une expérience de renaissance qui séduit de plus en plus de contemporains. Le marcheur se libère de ce qui n'est pas essentiel et éprouve une vie plus intense et authentique. Qu'il s'agisse de se rendre à Compostelle, à Rome ou sur les chemins de nos régions, voici une centaine d'extraits de grands textes de la littérature spirituelle pour accompagner la marche, ou la préparer. Des récits d'écrivains, de saints ou de pèlerins donnent sens à cette expérience profonde. Un carnet en fin d'ouvrage permet de poursuivre le chemin intérieur ouvert par les textes.