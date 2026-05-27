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Agenda scolaire Fan de foot

Collectif, Larousse

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Cet agenda accompagnera tous les jeunes passionnés du ballon rond, des crampons et des tirs brossés. Ils pourront tester leur culture footballistique, découvrir des pépites sur leurs joueurs favoris, ainsi que des faits insolites sur les grands clubs, connaître les dates importantes... sans oublier, bien sûr, de noter tous leurs devoirs. Des infos et des quiz foot tout au long de l'année 2026-2027 ! Avec en plus : un emploi du temps, un répertoire, ainsi que des pages pour retrouver tous les vainqueurs des grandes compétitions et bien connaître les mots du foot.

Par Collectif, Larousse
Chez Larousse

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Auteur

Collectif, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda scolaire Fan de foot

Collectif, Larousse

Paru le 27/05/2026

320 pages

Larousse

10,90 €

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9782036088696
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