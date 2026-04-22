Khomeiny, Sade et moi

A Téhéran, dans les années 1980, une petite fille de six ans, contrainte de porter le voile, se révolte en se dénudant. Se soumettre aux exigences des " barbus " et autres " corbeaux " lui paraît absurde. Son père approuve son choix et, afin de fuir brimades et contraintes, la famille s'exile à Paris. Mais Abnousse y découvre que la liberté n'est pas celle qu'elle aurait souhaitée. Sa révolte n'est donc pas finie. Cette fois, c'est la littérature française qui lui fournira des armes. La petite fille, devenue femme, va faire de Sade, de Victor Hugo et de Colette des appuis précieux dans son combat contre l'oppression en général et celle du corps féminin en particulier. Joyeux pamphlet, ce premier écrit d'Abnousse Shalmani alterne les anecdotes intimes et les événements sociopolitiques avec humour et enthousiasme.