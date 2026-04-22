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#Roman francophone

Khomeiny, Sade et moi

Abnousse Shalmani

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A Téhéran, dans les années 1980, une petite fille de six ans, contrainte de porter le voile, se révolte en se dénudant. Se soumettre aux exigences des " barbus " et autres " corbeaux " lui paraît absurde. Son père approuve son choix et, afin de fuir brimades et contraintes, la famille s'exile à Paris. Mais Abnousse y découvre que la liberté n'est pas celle qu'elle aurait souhaitée. Sa révolte n'est donc pas finie. Cette fois, c'est la littérature française qui lui fournira des armes. La petite fille, devenue femme, va faire de Sade, de Victor Hugo et de Colette des appuis précieux dans son combat contre l'oppression en général et celle du corps féminin en particulier. Joyeux pamphlet, ce premier écrit d'Abnousse Shalmani alterne les anecdotes intimes et les événements sociopolitiques avec humour et enthousiasme.

Par Abnousse Shalmani
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Abnousse Shalmani

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Khomeiny, Sade et moi

Abnousse Shalmani

Paru le 22/04/2026

374 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Scannez le code barre 9782253252542
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