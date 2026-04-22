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#Roman francophone

Wonderfuck

Katharina Volckmer

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Dans un centre d'appels londonien, Jimmie et ses collègues assistent des touristes du monde entier lors de leurs voyages. Mais un jour, le jeune Sicilien est convoqué par son supérieur. Il faut dire qu'il n'est pas franchement un employé modèle : Jimmie ne se contente pas de répondre aux clients mécontents, il se mêle de leurs fantasmes et de leurs frustrations - quitte à déraper. Qui aurait imaginé qu'on apprendrait tant de choses au bureau, de la teinte parfaite des rouges à lèvres à la psychologie des mères italiennes, en passant par la carrière des comédiens de pompes funèbres ?

Par Katharina Volckmer
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Katharina Volckmer

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Wonderfuck

Katharina Volckmer

Paru le 29/04/2026

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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