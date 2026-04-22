Wonderfuck

Dans un centre d'appels londonien, Jimmie et ses collègues assistent des touristes du monde entier lors de leurs voyages. Mais un jour, le jeune Sicilien est convoqué par son supérieur. Il faut dire qu'il n'est pas franchement un employé modèle : Jimmie ne se contente pas de répondre aux clients mécontents, il se mêle de leurs fantasmes et de leurs frustrations - quitte à déraper. Qui aurait imaginé qu'on apprendrait tant de choses au bureau, de la teinte parfaite des rouges à lèvres à la psychologie des mères italiennes, en passant par la carrière des comédiens de pompes funèbres ?