Instinct de sang

Une attaque d'une audace sans précédent depuis celle du 11 septembre vient de frapper New York. Elle contraint le professeur Dylan Reinhart, spécialiste des "comportements déviants ", à quitter son amphithéâtre de Yale. Sur le terrain, il retrouve une vieille connaissance, l'agent spécial Elizabeth Needham, de l'unité antiterroriste d'élite de la ville. Elle enquête de son côté sur le meurtre d'un chercheur iranien en physique nucléaire. En apparence, aucun lien entre les deux affaires. Mais un nom, parmi les victimes de Times Square, fait frémir Reinhart. Des secrets issus de son passé pourraient-ils faire de lui une cible ? Et Needham sait que le temps leur est compté.