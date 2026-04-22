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Instinct de sang

James Patterson, Howard Roughan

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Une attaque d'une audace sans précédent depuis celle du 11 septembre vient de frapper New York. Elle contraint le professeur Dylan Reinhart, spécialiste des "comportements déviants ", à quitter son amphithéâtre de Yale. Sur le terrain, il retrouve une vieille connaissance, l'agent spécial Elizabeth Needham, de l'unité antiterroriste d'élite de la ville. Elle enquête de son côté sur le meurtre d'un chercheur iranien en physique nucléaire. En apparence, aucun lien entre les deux affaires. Mais un nom, parmi les victimes de Times Square, fait frémir Reinhart. Des secrets issus de son passé pourraient-ils faire de lui une cible ? Et Needham sait que le temps leur est compté.

Par James Patterson, Howard Roughan
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

James Patterson, Howard Roughan

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Instinct de sang

James Patterson, Howard Roughan trad. Philippine Voltarino

Paru le 22/04/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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