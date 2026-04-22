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Le labo du jeu vidéo

David Louapre

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Le premier livre grand public dédié à la science du gaming "Je venais de lancer The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur ma toute nouvelle console. Devant moi s'étendait un paysage somptueux : des plaines verdoyantes, des forêts, des montagnes enneigées et même un volcan crachant sa fumée à l'horizon. Le sourire aux lèvres, je pivotai la caméra et restai plusieurs minutes à contempler le monde que j'allais bientôt explorer". Comment simuler des reflets à la surface de l'eau ou reproduire des reliefs montagneux ? En quoi l'IA transforme-t-elle l'expérience de jeu ? Comment représenter le corps humain et sa dynamique de manière expressive ? Et saviez-vous que le jeu Foldit a servi, grâce aux contributions de nombreux joueurs, à identifier une protéine du VIH ? Graphisme, animation, textures, visages, sons, 3D, mouvements collectifs, hardware, interaction avec le joueur, mondes virtuels, sociologie des jeux vidéo... : l'encyclopédie dont beaucoup rêvaient, par un expert du sujet. David Louapre a longtemps été directeur scientifique d'Ubisoft. Ancien élève de l'ENS Lyon, docteur en gravité quantique, il a fondé la chaîne YouTube Science étonnante (1, 5 million d'abonnés). Il est l'auteur de deux ouvrages à succès, Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? et Insoluble mais vrai ! Son talent de vulgarisateur a été salué par le prix Jean Perrin de la Société française de physique et par le prix de l'information scientifique de l'Académie des sciences.

Par David Louapre
Chez Albin Michel

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Auteur

David Louapre

Editeur

Albin Michel

Genre

Sciences

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Le labo du jeu vidéo

David Louapre

Paru le 22/04/2026

432 pages

Albin Michel

25,90 €

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