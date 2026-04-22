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Le pessimiste joyeux

Mathieu Bock-Côté, Laurent Dandrieu

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"Le monde ne se présente pas à nous comme une pâte à modeler, mais comme un héritage à transmettre, comme une tâche à poursuivre. L'homme a besoin de s'inscrire dans les grandes chaînes de la continuité : s'il a l'impression que cette mémoire qui nous alimente, le souvenir des ancêtres, toutes ces choses qui sont les besoins naturels de l'âme humaine, sont sacrifiés au profit d'une forme de présent perpétuel, il est non seulement déraciné, asséché, mais plus encore, il est facilement manipulable". Dans son premier livre d'entretiens accordés à Laurent Dandrieu, Mathieu Bock-Côté décrit sans fard les fondements d'une pensée philosophique et politique fondée sur la gratitude et l'attachement aux réalités charnelles plutôt qu'aux abstractions idéologiques.

Par Mathieu Bock-Côté, Laurent Dandrieu
Chez Fayard

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Auteur

Mathieu Bock-Côté, Laurent Dandrieu

Editeur

Fayard

Genre

Actualité politique France

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Le pessimiste joyeux

Mathieu Bock-Côté, Laurent Dandrieu

Paru le 22/04/2026

352 pages

Fayard

21,90 €

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Scannez le code barre 9782213733753
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