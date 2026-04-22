Le pessimiste joyeux

"Le monde ne se présente pas à nous comme une pâte à modeler, mais comme un héritage à transmettre, comme une tâche à poursuivre. L'homme a besoin de s'inscrire dans les grandes chaînes de la continuité : s'il a l'impression que cette mémoire qui nous alimente, le souvenir des ancêtres, toutes ces choses qui sont les besoins naturels de l'âme humaine, sont sacrifiés au profit d'une forme de présent perpétuel, il est non seulement déraciné, asséché, mais plus encore, il est facilement manipulable". Dans son premier livre d'entretiens accordés à Laurent Dandrieu, Mathieu Bock-Côté décrit sans fard les fondements d'une pensée philosophique et politique fondée sur la gratitude et l'attachement aux réalités charnelles plutôt qu'aux abstractions idéologiques.