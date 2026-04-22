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#Essais

J'aurais dû être là

Louis Poisson

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A 14 ans, Louis apprend que sa mère et son petit frère ont été assassinés. Il ne crie pas. Il ne pose pas de questions. Il continue d'aller au collège, de voir ses amis, de vivre comme si rien n'avait changé. Pendant vingt ans, il garde tout en lui. Jusqu'au jour où son père lui tend une vieille boîte à chaussures. A l'intérieur : des coupures de presse, des pièces judiciaires, les traces d'un drame qu'il n'a jamais vraiment regardé en face. Alors Louis ouvre la boîte. Et tout remonte : l'enfance entre deux maisons, les silences, la culpabilité d'un adolescent persuadé qu'il aurait dû être là. Un récit brut et éclairant sur ce que devient un adolescent quand la violence frappe sa famille. Et sur le long chemin pour réapprendre à vivre.

Par Louis Poisson
Chez Fayard

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Auteur

Louis Poisson

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

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J'aurais dû être là

Louis Poisson

Paru le 22/04/2026

304 pages

Fayard

20,90 €

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Scannez le code barre 9782213733678
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